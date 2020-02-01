Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.02.2020 12:45
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 12:50

'da 'Ayın Biri' kuyruğu! Metrelerce uzadı

'nde bulunan ve halk arasında 'Ayın Biri' Kilisesi olarak anılan kiliseye gelip, dilek dilemek isteyenler sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık bir saat dışarıda bekledikten sonra kilisenin içine giren ziyaretçiler anahtar alıp, mum yakarak dileklerini diledi.

Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında 'Ayın Biri Kilisesi' olarak bilinen kilise Şubat ayının ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturdu. Rivayete göre, her ayın birinde edilen duaların kabul olduğu kiliseye gelenler sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Uzun bekleyişin ardından içeriye girenler, anahtar alıp dileklerini diledi. Dileklerini dileyenler yaktıkları mumların ardından kiliseden ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da 'Ayın Biri' kuyruğu! Metrelerce uzadı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri