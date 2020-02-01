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  • 01.02.2020 15:11
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 15:11

trafiğini kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

'ta köprü altından geçmek istediği sırada sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Tır sıkıştığı yerden ekiplerin 2 saatlik uğraşları sonucunda çıkarıldı.

İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!

'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. Köprü altında sıkışması nedeniyle trafik yoğunluğuna neden olan TIR, 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Esenyurt mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Kule vinç parçalarının yüklü olduğu 2 TIR'dan biri, Balıkyolu Köprüsü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. TIR'a yüklü vinç parçasının sıkıştığı yerden çıkarılması için olay yerine 'ye ait vinç, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Olay nedeniyle Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten sağlanan trafik akışı çalışmalar nedeniyle zaman zaman tamamen durduruldu.



2 SAATLİK ÇALIŞMA İLE ÇIKARILDI
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından TIR ve yüklü bulunan vinç parçaları sıkıştığı yerden çıkarılırken, trafik de normal seyrine döndü.



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