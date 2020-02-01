Süper Haber'in haberine göre; durakta arızalı metrobüsü çekme işlemi sırasında yaşanan kazada bir metrobüs çalışanı, çekici ara aparatı çıkarıldığı sırada çekici ile metrobüs arasına sıkışarak yaralandı .
Yaralı metrobüs çalışanı, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.,
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