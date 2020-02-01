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  • 01.02.2020 15:54
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 15:58

Edirnekapı durağında feci kaza: 1 ölü

Son dakika haberine göre; Edirnekapı durağından feci bir kaza meydana geldi. Arızalı metrobüsü çekme işlemi sırasında yaşanan kazada bir metrobüs çalışanı araya sıkıştı. Yaralı metrobüs çalışanı, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Metrobüste feci kaza: 1 ölü

Süper Haber'in haberine göre; durakta arızalı ü çekme işlemi sırasında yaşanan kazada bir metrobüs çalışanı, çekici ara aparatı çıkarıldığı sırada çekici ile metrobüs arasına sıkışarak yaralandı .

Yaralı metrobüs çalışanı, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.,

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