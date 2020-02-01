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Gelin gittiği ilçenin takımına başkan oldu

, elinin hamuruyla a girişti. ’a başkan seçildi. “Futbolcularım benim çocuklarım” dedi. Antrenmana katılan Ayşe Aydın, futbolculara moral verdi.

Topuk pası
Bolu'da, 3 çocuk annesi 35 yaşındaki iş insanı Ayşe Aydın, 10 sene önce Göynük'e gelin gitti. Futbola girmeye karar verdi. Göynük Belediyespor'un başkanı seçildi. 'nun ilk kadın kulübü başkanı olarak tarihe geçti. Futbolcularla tek tek tanışıp onları motive eden Aydın, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. "Bir anneyim ve anneler asla yorulmazlar. Gücümün son damlasına kadar onların uğruna ayakta durmaya hazırım" dedi.

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