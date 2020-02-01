Bolu'da, 3 çocuk annesi 35 yaşındaki iş insanı Ayşe Aydın, 10 sene önce Göynük'e gelin gitti. Futbola girmeye karar verdi. Göynük Belediyespor'un başkanı seçildi. Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı olarak tarihe geçti. Futbolcularla tek tek tanışıp onları motive eden Aydın, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. "Bir anneyim ve anneler asla yorulmazlar. Gücümün son damlasına kadar onların uğruna ayakta durmaya hazırım" dedi.
- Yaşam
- 01.02.2020
- Gazete
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