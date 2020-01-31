Ocak ayının son gününde hava mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Hafta sonu dışarı çıkmak için plan yapan vatandaşlar bir sonraki günün hava durumunu merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Şırnak, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Şubat Cumartesi hava durumu raporu

O İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam saatlerinde Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-75 kg/m²) şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Şubat Pazar hava durumu raporu

YOĞUN KAR UYARISI

Yağışların bu akşam saatlerinde Şırnak, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.