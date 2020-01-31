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  • 31.01.2020 17:53
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 17:53

’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

’ın Gerger ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen da 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

, Diyarbakır- Gerger Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. yö 02 BD 048 plakalı otomobil ile yönetimindeki 02 AD 531 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Ayhan Gül, Saadet Gül, Hikmet Dursun ve Lokman Dursun yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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