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  • 30.01.2020 08:43
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 08:47

Son dakika: dan kadın çalışanlara şoku: ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’

Son dakika... İstanbul'da zorba dan kadın çalışanlara şoku! Z.D. ve K.U. adlı iki kadın, eski patronları E.S.’nin ine daha fazla dayanamayıp işten istifa etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Patron E.S. ise iddiaları reddetti. Z.D. ifadesinde, “Bana sık sık, ‘Çok güzelsin, çekici bir kadınsın’ diyordu. Kendisini engellemeye çalıştığım için işyerinde mobbing uyguluyordu. WhatsApp’tan ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’ şeklinde mesaj attı. Bana, benimle birlikte olmak için 5 bin lira verebileceğini belirtti” dedi. E.S.’nin K.U.’ya da, “3-4 bin nedir ki... Bana kendini bırakırsan, ne paralar kazandırırım sana” dediği de öne sürüldü.

Patrondan kadın çalışanlara cinsel taciz şoku

İstanbul Maslak'ta Z.D. ve K.U. adlı iki kadın, eski ları gayrimenkul şirketi T. Investment'in sahibi E.S. hakkında önceki gün iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesi ile birlikte Z.D. ve K.U. yaşadıklarını, verdikleri ifadede anlattı.

Z.D. ifadesinde, "Bana sık sık, 'Çok güzelsin, çekici bir kadınsın' diyordu. Kendisini engellemeye çalıştığım için işyerinde mobbing uyguluyordu. WhatsApp'tan 'Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin' şeklinde mesaj attı. Bana, benimle birlikte olmak için 5 bin lira verebileceğini belirtti" dedi.
E.S.'nin K.U.'ya da, "3-4 bin nedir ki... Bana kendini bırakırsan, ne paralar kazandırırım sana" dediği de öne sürüldü.

'DAYANAMADIM'
K.U. ifadesinde yaşadıklarını, şöyle anlattı: "Bu işyerinde 3.5 ay çalıştım. Şüpheli, birçok kez motivasyon konuşması yaparken elimi tutup bana sarılıyordu. En son 4 Kasım 2019'da, bana odasında motivasyon konuşması yapıyordu. Tam odadan çıkarken, belime sarılıp kendisine doğru çekti ve zorla dudağımdan öptü. Cinsel tacize dayanamadım, 14 Ocak'ta işten ayrıldım." Suçlanan E.S. ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Suçlamalar asılsız ve maksatlı" dedi.

(Hürriyet)

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