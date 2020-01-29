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  • 30.01.2020 06:54
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 06:54

Son dakika: Otoyolu'nda can pazarı: 1 ölü

Son dakika haberi...   Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere çarptı sonra ters dönerek sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen sürücü sıkıştığı yerden çıkarılamayarak hayatını kaybetti.


Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde meydana gelen trafik sında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra durabilen otomobil bariyerlerin içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen sürücü sıkıştığı yerden çıkarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza, 02.30'da TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii istikameti yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KZ 8594 plakalı lüks otomobil Edirne istikameti yönünde seyir halinde iken yoldan çıktı.



Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce bariyerlere çarptı. Daha sonrada bariyerlere çarparak durabilen otomobil ters döndü. Kaza nedeniyle otomobilin içindeki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Tüm müdahalelere rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan sürücü hayatını kaybetti. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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