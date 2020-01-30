İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde sahte içki depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otelde yapılan aramada 7 bin bin şişe sahte içki bulundu.

Operasyonda S.C. ve M.K. gözaltına alındı.