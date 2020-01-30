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  • 30.01.2020 09:20
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:20

Son dakika: 'da otele operasyon: 7 bin şişe ele geçirildi

Son dakika haberine göre 'nın ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 7 bin şişe ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otelde yapılan aramada 7 bin bin şişe sahte içki bulundu.

Operasyonda S.C. ve M.K. gözaltına alındı.

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