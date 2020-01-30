İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde sahte içki depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otelde yapılan aramada 7 bin bin şişe sahte içki bulundu.
Operasyonda S.C. ve M.K. gözaltına alındı.
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