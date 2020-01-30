Hac boş kontenjan kayıtları nasıl yapılır? Hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuran vatandaşlar için 9 Ocak'ta kuralar çekildi. Kuralar sonucu hacca gitme hakkı kazanan 83 bin 430 kişi için kayıtlar 13-24 Ocak tarihleri arasının alındı. Hak kazanan 18 bin hacı adaylarından, kimisi yaşlılıktan, kimisi hastalıktan, kimisi ekonomik sebeplerden dolayı bu kayıtlarını yaptıramamıştı. Bu nedenden dolayı boş kalan kontenjanlara yedek adaylar için kayıtlar başladı. Peki, hac boş kontenjan kayıtları nasıl yapılır? 2020 Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi nasıl alınır? İşte cevaplar...

HAC BOŞ KONTENJAN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Hac boş kontenjanlara kayıtlar 30 Ocak 2020 tarihinde başladı. İlk seferde olduğu gibi vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

Hacı adayları, "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

"HAC KESİN KAYIT YAPTIRABİLİR" BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Hacca kesin kayıt hakkı kazanıp gitmeyenler, bir sonraki yılın hac kurasına edinmiş olduğu katsayıyla giriyor.

E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapınız ve Hacca gitmek istediğiniz organizasyonu seçin, onaylayın ve kayıt yaparak işleminizi tamamlayınız.