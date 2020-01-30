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  • 30.01.2020 15:15
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 15:16

'da dilenci operasyonu

'nın Ceyhan ilçesinde dilenci operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8- 10 yaş aralığındaki çocuklardan ve kadınlardan oluşan 100 dilenci yakalanırken, 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Adana'da dilenci operasyonu

Vatandaştan gelen şikayetler doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçen zabıta ekipleri, çoğunluğu gruplar halinde 'den gelen yaklaşık 100 dilenciyi yakaladı.

Özellikle Cuma günleri artış gösteren ve 8- 10 yaş aralığındaki çocuklardan ve kadınlardan oluşan dilenciler emniyet güçleri ve zabıta ekiplerince toplandı.

Çocukları kullanıp vatandaşların iyi niyetini suistimal eden 4 kişiye cezai işlem uygulandı.



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