Adana'da dilenci operasyonu

Vatandaştan gelen şikayetler doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçen Ceyhan Belediyesi zabıta ekipleri, çoğunluğu gruplar halinde Osmaniye'den gelen yaklaşık 100 dilenciyi yakaladı.
Özellikle Cuma günleri artış gösteren ve 8- 10 yaş aralığındaki çocuklardan ve kadınlardan oluşan dilenciler emniyet güçleri ve zabıta ekiplerince toplandı.
Çocukları kullanıp vatandaşların iyi niyetini suistimal eden 4 kişiye cezai işlem uygulandı.
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