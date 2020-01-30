Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.01.2020 12:32
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 12:35

Hac yedek kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 e Devlet Diyanet hac kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Hac yedek kayıtları başladı. 2020 yılında hacca gitmek üzere başvuru yapan vatandaşlar için kura çekimi 9 Ocak'ta yapılmıştı. Bunun ardından 83 bin 430 kişi hacca gitmeye hak kazanmıştı. Bu adaylardan 18 bin kişinin kesin kayıtlarını yaptırmadığı öğrenildi. Hac kesin kayıtları bugün başladı. Peki, hac yedek kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Diyanet e Devlet hac kura sonuçları sorgulama ekranı...

Hac yedek kura sonuçları sorgulama

Hac yedek kura sonuçları sorgulama işlemleri günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılında hac farizasını yerine getirecek vatandaşlar için 9 Ocak'ta kura çekimi gerçekleştirilmişti. Kuranın ardından 18 bin kişinin bazı nedenlerden dolayı kesin kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı. Şimdi ise boş kontenjanlar için kayıt işlemleri. Yedek olarak belirlenen adaylar kayıtlarını yaptırabilecekler. Peki, hac yedek kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Diyanet e Devlet hac kura sonuçları sorgulama ekranı...

HAC YEDEK KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Hacca kesin kayıt yaptırmak için bekleyen vatandaşlar yedek kura sonuçlarını araştırıyor. Hac kura sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet sisteminde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasının "Hac Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden kura sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak bu sayfaya erişim sağlayabilirsiniz.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HAC DURUM SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHac yedek kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 e Devlet Diyanet hac kura sonuçları nasıl sorgulanır?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri