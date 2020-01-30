Hac yedek kura sonuçları sorgulama işlemleri günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılında hac farizasını yerine getirecek vatandaşlar için 9 Ocak'ta kura çekimi gerçekleştirilmişti. Kuranın ardından 18 bin kişinin bazı nedenlerden dolayı kesin kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı. Şimdi ise boş kontenjanlar için kayıt işlemleri. Yedek olarak belirlenen adaylar kayıtlarını yaptırabilecekler. Peki, hac yedek kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Diyanet e Devlet hac kura sonuçları sorgulama ekranı...

HAC YEDEK KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Hacca kesin kayıt yaptırmak için bekleyen vatandaşlar yedek kura sonuçlarını araştırıyor. Hac kura sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet sisteminde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasının "Hac Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden kura sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak bu sayfaya erişim sağlayabilirsiniz.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HAC DURUM SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN