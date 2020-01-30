Ocak ayının son günlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika sağanak yağış ve kar yağışı uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Meteoroloji, 31 Ocak Cuma günü yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu ve sıcaklık değerlerini açıkladı. MGM birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istendi. İşte yurt geneli hava durumu raporu

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Bolu, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.