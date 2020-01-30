Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.01.2020 20:20
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 20:32

31 Ocak : 'den son dakika o iller için kar ve yağış uyarısı! ?

Ocak ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde hava mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir sonraki günün nu merak eden milyonlarca vatandaş Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, ? İşte 31 Ocak Türkiye geneli hava durumu raporu

Ocak ayının son günlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika sağanak yağış ve kar yağışı uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Meteoroloji, 31 Ocak Cuma günü yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu ve sıcaklık değerlerini açıkladı. MGM birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istendi. İşte yurt geneli hava durumu raporu

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Bolu, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri31 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den son dakika o iller için kar ve yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri