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  • 30.01.2020 19:32
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 19:32

73 sabıkası olan 'da yakalandı

'da, çeşitli suçlardan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 27 bin 380 lira adli para cezası bulunan ayrıca dolandırıcılıktan 73 sabıkası olduğu öğrenilen yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi

73 sabıkası olan firari hükümlü yakalandı!

'da, çeşitli suçlardan cezası bulunan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Bursa Açık Cezaevinden temmuz 2019'da firar eden Ö.Ş'nin (29) 23 Nisan Mahallesi'nde olduğu yönünde ihbar aldı.

DOLANDIRICILIKTAN 73 SABIKASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Harekete geçen emniyet güçleri, çeşitli suçlardan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 27 bin 380 lira adli para cezası bulunan, ayrıca dolandırıcılıktan 73 sabıkası olduğu öğrenilen Ö.Ş'yi saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi

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