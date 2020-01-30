30 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları, on binlerce kişi tarafından özellikle şu saatlerde araştırılıyor. 23 Ocak tarihinde yapılan Süper Loto çekilişlerinde 6 bilen çıkmayınca yaklaşık 10 milyon liralık ikramiye devretmişti. Büyük ikramiyenin dördüncü kez bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralar kazandı? İşte 30 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

30 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 - 10 - 12 - 20 - 29 - 44