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  • 30.01.2020 21:26
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 21:34

30 Ocak MPİ belirlendi! Devreden ikramiye yaklaşık 10 milyon lira...

Bugün gün içerisinde bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşlar 30 Ocak hakkında araştırma yapıyor. Süper Loto oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca yaklaşık 10 milyon liralık dördüncü kez devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte Süper Loto oynayan vatandaşlar özellikle şu saatlerde nı öğrenmek istiyor. İşte haftanın sonuçları

30 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları, on binlerce kişi tarafından özellikle şu saatlerde araştırılıyor. 23 Ocak tarihinde yapılan Süper Loto çekilişlerinde 6 bilen çıkmayınca yaklaşık 10 milyon liralık ikramiye devretmişti. Büyük ikramiyenin dördüncü kez bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralar kazandı? İşte 30 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

30 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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