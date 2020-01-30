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  • 30.01.2020 21:55
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 22:07

Manisa'nın hangi ilçelerinde yarıyıl tatili uzatıldı? İşte yarıyıl tatillerinin uzatıldığı o ilçeler

, 22 ve 28 Ocak tarihlerinde depremlerin etkili olduğu Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat’a kadar uzatıldığını bildirdi.

Manisa'da iki ilçede yarıyıl tatili uzatıldı

tarafından yapılan açıklamada 22 ve 28 Ocak tarihlerinde depremlerin etkili olduğu Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki deprem ve 28 Ocak'ta merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle her iki ilçede 274 binada ağır hasar oluştuğu hatırlatılarak, şunlar belirtildi:

"Meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir."

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 28 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

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