Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.01.2020 06:46
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 06:53

Son dakika: ’da etkisini artırdı

Son dakika haberi... ’un genelinde gece boyunca etkili olan sabaha karşı şiddetini artırdı. Yer yer karla karışık şekilde yağan yağmur, yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.


genelinde gece yarısından itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini gösteren yağmur, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre gün boyunca devam edecek.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Bölgenin Kırklareli ve Edirne dışında kalan kesimleri yağmur ve lı, Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırdı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri