İstanbul genelinde gece yarısından itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini gösteren yağmur, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre gün boyunca devam edecek.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Bölgenin Kırklareli ve Edirne dışında kalan kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu
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