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  • 29.01.2020 08:46
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 08:46

ve 'nun bazı seferleri iptal edildi!

Otobüsleri () ve Bursa (), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle ve , 29 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi, Bostancı- Yenikapı- Bandırma 12.00 seferi."

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"Saat 07.00 Bursa (Mudanya) – (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi."

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