Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde apartman sakinleri arasında çöp kovasının yerinin değiştirilmesi nedeniyle bıçaklı sopalı kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. İki apartman sakinleri arasında çöp kutusu yerinin değiştirilmesinden dolayı tartışma çıktı. İki ayrı apartmanda yaşayan S.O. ile Hakan D. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışmayı pencereden izleyen S.O.'nun eşi A.T.O. ile diğer apartman sakinlerinden B.K. ve M.K. ile M.H.'de araya girmesi ile tartışma giderek büyüdü. Birbirlerine saldıran apartmandaki şahıslardan H.D. ise B.K. ve M.K'yı bıçakla yaraladı. A.T.O ise M.H'yi sopa ile başından yaraladı.

4 YARALI 3 GÖZALTI

Apartmanda bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alırken, 4 kişi sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.K. ise hamile olduğu gerekçesi ile tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kavgada kullanılan sopa ve bıçak polisler tarafından el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.