Esenyurt'ta taksicilerle turizm firması sürücüleri arasında başlayan tartışmalar iki tarafı karakolluk etti. Polis merkezi önünde taksicilerle turizm firması arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırırken 11 kişi gözaltına alındı. Esenyurt'ta taksicilerle turizm taşımacılığı yapan şirket sürücüleri arasında yaşanan tartışma bitmek bilmiyor. Pazartesi günü bir turizm çalışanının Başakşehir'den aldığı turisti Sapanca'ya götürdüğü sırada Esenyurt'ta önü taksiciler tarafından kesilmiş ve evrakları kontrol edilmişti. Bu tartışmaların ardından Salı Günü, Esenyurt Akbatı Taksi Durağı'nın bulunduğu bölgedeki bir otelden turist almak isteyen turizm firması şoförünün minibüsü taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler olay yerine polis çağırırken yaşanan tartışmada turizm firması şoförü ve taksici birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri de iki tarafı alarak Esenkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

POLİS HAVATA ATEŞ AÇTI

Olayın duyulmasıyla çok sayıda turizm firması çalışanı ve taksiciden oluşan kalabalık iki grup polis merkezinin önünde toplandı. Bir süre sonra ise turizm firması çalışanları ile taksiciler arasında önce sözlü tartılma ardından ise kavga çıktı. Tekme, tokat ve yumruk yumruğa çıkan kavgada iki taraf birbirine girdi. polis ekipleri yaşanan kavgayı havaya ateş açarak ayırdı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda 11 kişi gözaltına alınarak polis merkezine alındı. Kavganın ardından yeni olayların yaşanmaması için Esenkent Polis Merkezi önüne toplumsal müdahale aracı(TOMA) ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet polisi karakol önünde önlem aldı. Zaman zaman turizm firması çalışanlarıyla polis arasında da tartışma yaşandı. Bir süre sonra grup olaysız dağıldı.

"KAÇAK TAŞIMA YAPMIYORUZ"

Yaşanan olaylarla ilgili konuşa turizm firması çalışanı Ahmet Bal, "Biz UBER'ci değiliz. Biz kaçak taşımıyoruz. Ticari anlamda kurumsal turizm şirketleriyiz. Rezervasyonlarla iş yapıyoruz. Yoldan misafir, müşteri almıyoruz. Biz yasadışı bir şey yapmıyoruz. Taksicilerle turizmcileri bir ayrıştırın. Yol belgemizi verin, bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

"DAHA ÖNCE VERİLEN BELGEMİZİ İSTİYORUZ"

Turizm firması çalışanı Oğuz Saraç da yaşananlarla ilgili olarak, "Buradaki insanlar ayrı taksiciler ayrı değildir. Onlar da bizim kardeşimizdir. Bizim sıkıntımız sistemle alakalıdır. Buradaki arkadaşlarımızın babaları da turizm işi yapmıştır. Daha önce belediyenin vermiş olduğu yol güzergah belgeleri şuanda amaçsız ve anlamsız şekilde verilmemektedir.9+1 yolcu taşımacılığı belgesini istiyoruz. Buradaki insanlar evine ekmek götürmek zorundadır. Bizim işimiz ekmeğimizle, biz korsan değiliz. Daha önceden verilmiş olan hakkımızı geri istiyoruz. Biz sistem dışı çalışmıyoruz. Yasa dışı uygulamalarla çalışmıyoruz. UETS sistemimiz var. Yolcu taşıma belgemiz var. E-2'miz var. TURSAB'ımız var. Ama daha önce verilen belgemiz verilmiyor. 9+1 yol ve güzergah belgemizi istiyoruz" diye konuştu.