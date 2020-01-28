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  • 28.01.2020 13:56
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 13:56

Son dakika: 'da 120 bin liralık kapkaç!

Son dakika haberine göre İstanbul 'da bir vatandaşın bankadan çektiği yaklaşık 120 bin lirayı koyduğu çanta, kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Tuzla'da 120 bin liralık kapkaç!

Alınan bilgiye göre A.Ö. Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir bankadan çektiği 120 bin lirayı çantaya koyarak yürümeye başladı.

Müşteki 100. Yıl Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir arabadan inen zanlı, para dolu çantayı kapkaç yoluyla alarak araca binip kaçtı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, plakasını tespit ettiği araçtaki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin vatandaşı banka çıkışından itibaren takip ettiği öğrenildi.

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