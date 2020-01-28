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  • 28.01.2020 13:35
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 13:35

'da : 1 yaralı

'da iki grup arasında çıkan sebebi henüz belirlenemeyen da bir kişi bacağından yaralandı. Olaya karışan iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde merkez Yavuz Selim Mahallesi Diyar Caddesi üzerinde yaşandı. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede ya dönüştü.

Kurşunların isabet ettiği Abdurahman O., bacağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan iki kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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