Hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Trabzon'da işlenen Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak, 2017 vahşi bir cinayete kurban gitti.
- Yaşam
- 28.01.2020
- Gazete
Müge Anlı'da Pınar Kaynak’ın katili aranıyor! 13 yaşında annesinin sevgili tarafından tecavüze uğramış...
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Pınar Kaynak’ın katili aranıyor. Kadının, 13 yaşında annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı...
Hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Trabzon'da işlenen Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak, 2017 vahşi bir cinayete kurban gitti.
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