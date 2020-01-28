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’ya 'Cansuyu'

22 farklı alanda yardımlarını sürdüren ve , 'daki felaketi mağdurlarına acil ulaştırdı.

Endonezya’ya 'Cansuyu'
22 farklı alanda yardımlarını sürdüren ve , 'daki felaketi mağdurlarına acil ulaştırdı. Afetzedeler için dernek; gıda kumanyaları, sağlık paketleri, jeneratör ve giyim alanında destek sağladı. Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, "Endonezya'da belediyeler kamplar oluşturdu. Biz de bu kamplara hayırsever vatandaşlarımızın emanet ettiği yardımları ulaştırdık" dedi.

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