Endonezya’ya 'Cansuyu'

22 farklı alanda yardımlarını sürdüren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Endonezya'daki sel felaketi mağdurlarına acil insani yardım ulaştırdı. Afetzedeler için dernek; gıda kumanyaları, sağlık paketleri, jeneratör ve giyim alanında destek sağladı. Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, "Endonezya'da belediyeler kamplar oluşturdu. Biz de bu kamplara hayırsever vatandaşlarımızın emanet ettiği yardımları ulaştırdık" dedi.
- Yaşam
- 28.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.