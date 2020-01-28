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  • 28.01.2020 13:07
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 13:07

'da huzur ve güven uygulaması

'da jandarma tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı. Ayrıca 1939 aracın kontrol edildiği uygulamada 10 araca cezai işlem uygulanarak 8 araç trafikten men edildi.

Amasya'da huzur ve güven uygulaması

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde başta asayiş, trafik, kaçakçılık ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması varsa suç delilerinin ele geçirilmesi, günübirlik kiralanan evlerin ve araç kiralama firmalarının kayıtlarının tetkik edilmesi, öğrenci barınma hizmeti veren veya öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen ya da tabelasında öğrenci ibaresi bulunan yerlerin kontrol edilmesi amacıyla huzur ve güven uygulaması icra edildi.



42 unsur ile 142 personelin katıldığı uygulamada 2 bin 928 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı. Ayrıca 1939 aracın kontrol edildiği uygulamada 10 araca cezai işlem uygulanarak 8 araç trafikten men edildi.

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