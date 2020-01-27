27 Ocak On Numara çekiliş sonuçları pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından On Numara sonuçları açıklandı. 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Uşak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı açıklandı. İşte bu haftanın kazanan numaraları
27 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
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