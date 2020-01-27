Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.01.2020 21:13
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 21:22

27 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın merakla beklenen sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi düzenlenen oyununun 912. hafta çekilişinde hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. Geçen hafta 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bugün bayilerden On Numara oynayanlar bu kapsamda 20 Ocak nı araştırıyor. Peki, haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte

27 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

27 Ocak On Numara çekiliş sonuçları pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından On Numara sonuçları açıklandı. 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Uşak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı açıklandı. İşte bu haftanın kazanan numaraları

27 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri27 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın merakla beklenen sonuçları
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri