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  • 28.01.2020 12:36
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 12:36

Son dakika: 8 yaşındaki 'in işkenceyle öldürülmesi olayında flaş gelişme

Son dakika haberi... 'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki 'in, gözaltına alınan halası da şartı ile serbest bırakıldı.

İşkence ile öldürülmüştü! Flaş gelişme

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Çınar'a bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki , akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez'in dayısı V.T. ve halası H.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan V.T. ifadesinin ardından dün sevk edildiği mahkemede şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan hala H.T.'nin de sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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