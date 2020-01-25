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  • 26.01.2020 07:11
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 07:17

Meteoroloji'den o illere buzlanma ve don uyarısı! Pazar günü

Hafta sonu planı yapmak isteyenler en çok ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunu aratıyor. Pazar günü için tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ülke genelinde yağış beklenmezken gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yaşanabileceği bildirildi.

Meteoroloji'den o illere buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 26 Ocak 2020 Pazar hava durumu.

EDİRNE 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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