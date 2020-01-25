Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 26 Ocak 2020 Pazar hava durumu.

EDİRNE 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu