Bugünkü
Takvim

bebek, nakil olacağı gün yaşamını yitirdi

 bebek, nakil olacağı gün hayata gözlerini yumdu. ’de karaciğer yetmezliği bulunan 4 aylık Selin, annesinden nakil yapılacağı gün yaşamını yitirdi.

Gözyaşları 'Sel'in için!
Selin bebek, nakil olacağı gün hayata gözlerini yumdu. Ailesi yasa boğuldu. 'de Ramazan-Merve Kus çiftinin 4 aylık bebekleri Selin Kus'a 2 ay önce sarılık ve siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların karaciğer nakli yapılmasına karar verdiği bebek, Ankara'ya sevk edildi. Annenin, donör olabileceği belirlendi. Nakil ameliyatının önceki gün yapılması planlandı. Ancak Kus, hayatını kaybetti. Küçük çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.



Çocuklarını kaybeden genç çift, büyük üzüntü yaşadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSelin bebek, nakil olacağı gün yaşamını yitirdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri