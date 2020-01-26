Selin bebek, nakil olacağı gün hayata gözlerini yumdu. Ailesi yasa boğuldu. Rize'de Ramazan-Merve Kus çiftinin 4 aylık bebekleri Selin Kus'a 2 ay önce sarılık ve siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların karaciğer nakli yapılmasına karar verdiği bebek, Ankara'ya sevk edildi. Annenin, donör olabileceği belirlendi. Nakil ameliyatının önceki gün yapılması planlandı. Ancak Selin Kus, hayatını kaybetti. Küçük çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çocuklarını kaybeden genç çift, büyük üzüntü yaşadı.
Çocuklarını kaybeden genç çift, büyük üzüntü yaşadı.
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