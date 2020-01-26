R.I.P ne demek? ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Türkiye'deki basketbolseverlerin de yakından takip ettiği Bryant, Türk Hava Yolları'nın (THY) 2012 ve 2013'te çekilen reklam filmlerinde oynamıştı. Bryant'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada "R.I.P." paylaşımları dikkat çekti. RIP'ın kelimesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, R.I.P ne demek? RIP açılımı nedir? İngilizce RIP ne anlama geliyor? İşte cevaplar...

R.I.P. NE DEMEK? RIP AÇILIMI...

Açılımı Rest In Peace olan RIP 'Huzur içinde yatsın' anlamına geliyor.

Kobe Bryant'ın ölümünden sonra Twitter'da gündem olan RİP'in kelime anlamı: "Huzur içinde yatsın"

KOBE'NİN KARİYERİNİN "EN"LERİ

Kobe Bryant'ın kariyerindeki istatistikler ve rekorlar şöyle:

-Kerim Abdülcabbar, Karl Malone ve LeBron James'in ardından NBA tarininin en skorer 4'üncü oyuncusu: 33 bin 643 sayı

-Bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu: 81 sayı

-60 sayı atan en yaşlı NBA oyuncusu: 37 yaş, 234 gün

-Kariyeri boyunca 40 sayının üstünde skor ürettiği maç sayısı: 135 (60 sayı ve üstü 6, 50 sayı ve üstü 25 maç)

-Wilt Chamberlain'den sonra 50 sayı barajını üst üste en fazla geçen NBA oyuncusu: 4 maç (2007'nin mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı)

-NBA sayı kralı: 2005-06 sezonu (35,4) ve 2006-07 sezonu (31,6)

-NBA All-Star maçında MVP Ödülü'nü en fazla alan oyuncu: 4 kez (2002, 2007, 2009, 2011) (Bob Pettit ile paylaşıyor)

-NBA All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu: 18 kez

-NBA All-Star maçı ilk 5'ine en fazla seçilen oyuncu: 16 kez

-Bir NBA maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu: 18 yaş, 158 gün

-NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç oyuncu: 19 yaş, 169 gün