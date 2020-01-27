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  • 27.01.2020 09:03
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:03

Son dakika: 'de park halindeki otomobil yandı

Son dakika haberine göre ’de park halindeki otomobil yandı. Yanan otomobilin yanındaki otomobilleri ise komşuların ı erken görmeleri kurtardı.

Park halindeki otomobil yandı

; 03.30 sıralarında merkeze bağlı Burhaniye Mahallesi Metek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bülent Y.'ye ait 81 AAR 733 plakalı otomobil, Burhaniye Mahallesi Metek Sokak üzerinde bulunan apartmanın önünde park halindeyken alev aldı.

Komşuların alevleri görerek haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda polis ekibi geldi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Ancak motor kısmı yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başaltı.

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