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  • 27.01.2020 07:25
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 07:25

ka: İstanbul 'de araçların lerini kesip ateşe verdiler

ka... 'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler önce otomobillerin lerini kestiler ardanda da iki otomobili ateşe vererek kaçtılar. İddiaya göre ayın sokakta 4 gün öncede araçların lastikleri kesilmiş.

Önce kesip sonra yaktılar! Yer:İstanbul

Olay saat 05:20 sıralarında Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan araçların yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL ATEŞE VERİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri 9 aracın lerinin kesildiğini ve 2 otomobilinde yakıldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobillerde çıkan söndürüldü. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Bir görgü tanığı ise, sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay gerçekleşti bu mahallede ve 18 aracın lastikleri kesildiö dedi.



4 GÜN İÇİNDE 18 ARACIN LASTİKLERİ KESİLDİ
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 9 aracın lastiklerinin kesildiğini belirledi. 4 gün önce de aynı sokakta 9 aracın daha lastiklerinin kesildiği belirlendi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Aynı sokakta 4 gün arayla yapılan saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

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