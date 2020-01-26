Ölen şahsın başından bir an olsun ayrılmadı

Sahibine veda eden köpek duygulandırdı. Olay dün Adana'da yaşandı. Mert D. (31), bir apartmana girdi. Çatıya çıktı. Metrelerce yükseklikten atladı. Vatandaşlar, sağlık ekiplerini aradı. Ekipler genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Köpeği ise cesedin başına yaklaşıp oturarak bir an olsun ayrılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 26.01.2020
- Gazete
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