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adını değiştirdi

Moda yarışmasıyla adını duyuran ve instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ve sıra dışı videolarıyla adından söz ettiren , bu kez adıyla gündeme geldi. Candan, adını değiştirmek için mahkemeye gitti. ‘Fatma’ yerine ‘Alisya’ ismini tercih etti...

Kimlik bunalımı!
Moda yarışmasıyla adını duyuran ve instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ve sıra dışı videolarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, bu kez adıyla gündeme geldi. Genç kız, adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Bir dönem aşırı zayıflığı nedeniyle anoreksiya hastası olduğu iddialarıyla konuşulan Candan, adının nüfusta 'Fatma Bahar' olarak kayıtlı olduğunu ancak okul ve iş hayatında 'Alisya Bahar' olarak tanındığını belirterek isminin değiştirilmesi için dilekçe verdi. Genç kızın geçen yıl ise skandal bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. , arkadaş grubuyla oturduğu esnada, karşısındaki genç kıza önce tokat attı. O anlar sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. Videonun ardından açıklama yapan Bahar Candan, "Olay 2.5 yıl önce yaşandı ve bugün yayıldı, kız kardeşim gibi sevdiğim Melisa 13 yaşındayken anneme küfretmişti o sebeple kavga ettik" diye konuşmuştu.



Bahar Candan, karşısında oturan genç kıza tekme tokat saldırdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler şaşkınlık yarattı.

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