Bugün akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar 25 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Sayısal Loto'nun geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 163 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Sonuçları heyecanla bekleyen on binlerce kişi arama motorlarında 25 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. İşte haftanın kazanan numaraları.

25 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

9 - 10 - 17 - 22 - 23 - 26