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  • 25.01.2020 21:15
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 21:17

25 Ocak MPİ çekiliş sonuçları belirlendi! 1 milyon 163 bin liralık ikramiye...

25 Ocak MPİ , günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bayilerden loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 1 milyon 163 bin TL'lik ikramiyenin devretmesinin ardından gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları belirlendi. İşte

25 Ocak MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirlendi!

Bugün akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar 25 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Sayısal Loto'nun geçen hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 163 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Sonuçları heyecanla bekleyen on binlerce kişi arama motorlarında 25 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. İşte haftanın kazanan numaraları.

25 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

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