İstanbul Esenyurt TEM Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
AYRINTILAR GELECEK...
İstanbul Esenyurt TEM Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
AYRINTILAR GELECEK...
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