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  • 24.01.2020 17:46
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 17:54

Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! TIR'da çıktı, trafik kilit!

Son dakika haberine göre Haramidere Bağlantı yolunda seyir halindeki TIR'da çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Bağlantı yolunda TIR'ın ön bölümü yanmaya başladı. Alevlerin sardığı TIR'ı nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri a müdahale etti. Yangın nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

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