KARTAL Dragos Marina'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Teknedeki yangın, diğer teknelere de sıçradı.Maltepe ve Kartal'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
AYRINTILAR GELECEK...
KARTAL Dragos Marina'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Teknedeki yangın, diğer teknelere de sıçradı.Maltepe ve Kartal'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
AYRINTILAR GELECEK...
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