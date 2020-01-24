Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 25.01.2020 07:50
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 07:50

Son dakika: sahilde üç tekne alev alev yanıyor!

'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple çıktı. Teknedeki yangın, diğer teknelere de sıçradı. ve Kartal'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor!

'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple çıktı. Teknedeki yangın, diğer teknelere de sıçradı. ve Kartal'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

AYRINTILAR GELECEK...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Maltepe sahilde üç tekne alev alev yanıyor!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri