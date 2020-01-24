KARTAL Dragos Marina'da bulunan demirli bir teknede heniz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Teknedeki yangın, diğer teknelere de sıçradı.Maltepe ve Kartal'dan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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