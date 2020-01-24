Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ile ünlü gurme ve akademisyen Vedat Milor'un isim benzerliği sosyal medyayı karıştırdı... Birçok restoran, kafe, yemek ve içecek paylaşımlarının altına Milor ile Muriç'i etiketlemeye başladı. Kendi adının yanında Muriç'i de gören ünlü lezzet profesörü Milor ise bu şaşkınlığını Twitter'da paylaştı. Attığı tweette şu ifadeleri kullandı: "Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriç. Instagram'da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü tweet'te de bana onun adıyla hitap ediyorlar."
Bu paylaşıma binlerce beğeni yağarken, Vedat Muriç de şu tweet'i attı: "Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde." Milor de Muriç'e şu cevabı yolladı: "Sevindim. Afiyet olsun..."
Kosovalı forvet Muriç, yanlış etiketler sayesinde güzel yerler keşfettiğini söyledi.
Twitter;
Sayın Vedat Milor, en iyi çiğ et neredeyse kralımıza önerin lütfen.
Çok güzel hareketler bunlar...
Eksiğimiz var. Sol bek oynar mısın Vedat Milor ağabey?
Bundan sonra Muriç gol atınca biz de Milor'u etiketleriz.
Hahahah 10 üzerinden 10 diyalog...
Vedat ağabey sen çiğ et yiyorsun nasıl gelişsin damak zevkin.
Bu paylaşıma binlerce beğeni yağarken, Vedat Muriç de şu tweet'i attı: "Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde." Milor de Muriç'e şu cevabı yolladı: "Sevindim. Afiyet olsun..."
Kosovalı forvet Muriç, yanlış etiketler sayesinde güzel yerler keşfettiğini söyledi.
Twitter;
Sayın Vedat Milor, en iyi çiğ et neredeyse kralımıza önerin lütfen.
Çok güzel hareketler bunlar...
Eksiğimiz var. Sol bek oynar mısın Vedat Milor ağabey?
Bundan sonra Muriç gol atınca biz de Milor'u etiketleriz.
Hahahah 10 üzerinden 10 diyalog...
Vedat ağabey sen çiğ et yiyorsun nasıl gelişsin damak zevkin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.