n golcüsüile ünlü gurme ve akademisyen'un isim benzerliğisosyal medyayı karıştırdı... Birçok restoran,kafe, yemek ve içecek paylaşımlarının altınaMilor ile Muriç'i etiketlemeye başladı. Kendiadının yanında Muriç'i de gören ünlü lezzetprofesörü Milor ise bu şaşkınlığını Twitter'dapaylaştı. Attığı tweette şu ifadeleri kullandı:"Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığımher yerde onu gördüğüm biri var. Instagram 'da her günen az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz.Bir sürü tweet'te de bana onun adıyla hitapediyorlar."Bu paylaşıma binlerce beğeniyağarken, Vedat Muriç de şu tweet'i attı:"Beni de güzel mekanların ve yemeklerinaltına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyorsayenizde." Milor de Muriç'e şu cevabıyolladı: "Kosovalı forvet Muriç, yanlış etiketler sayesinde güzel yerler keşfettiğini söyledi.Sayın Vedat Milor , en iyi çiğ et neredeyse kralımıza önerin lütfen.Çok güzel hareketler bunlar...Eksiğimiz var. Sol bek oynar mısın Vedat Milor ağabey?Bundan sonra Muriç gol atınca biz de Milor'u etiketleriz.Hahahah 10 üzerinden 10 diyalog...Vedat ağabey sen çiğ et yiyorsun nasıl gelişsin damak zevkin.