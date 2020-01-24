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Sınav kaygısı yaşayan ın kullandığı ilaç yan etki yaptı, görme yetisini kaybettirdi!

Sınav kaygısı yaşayan ’nın kullandığı ilaç yan etki yaptı. Vücudunda kabarcıklar ve morluklar çıkan , görme yetisini de kaybedince alındı.

Hayatı karardı!
Antalya'da sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara (17), üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kaygı yaşamaya başladı. Sınav stresi nedeniyle uykuları kaçtı. Panik atak geçirmeye başladı. Bunun üzerine , 20 gün önce özel bir hastanedeki psikiyatri uzmanı O.E.'nin kapısını çaldı. Kara'ya 'bipolar duygulanım ve uyum bozukluğu' teşhisi koyan doktor, ilaçlı tedaviye başlayacaklarını açıkladı. İlaç dozunun da zamanla artırılacağını vurguladı. Eczaneden aldıkları ilacı söylenen dozda kullanıp, daha sonra artıran Hikmet Mina'nın vücudunda, bir süre sonra kızamık benzeri kabarcıklar ve morluklar oluşmaya başladı. Geçen hafta bir anda tüm vücudu kabarıp su toplayan ve görme yetisini kaybeden talihsiz genç kız alındı. İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı.



Mina Kara'ya 'Stevens Johnson Sendromu' (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlık) teşhisi konuldu.



Anne Burcu Sargın, "İlaç yan etki yaptı. Hayati tehlikesi var. Yanık, iç organlarına kadar geldi. Şu an göremiyor" dedi.

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