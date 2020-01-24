İstanbul'da Dr. Ayhan Atakan, Dr. Sinem Karaca'dan boşandı. Eski eşi kızını Bodrum'a götürünce velayet davası açtı. Hakim, sosyal hizmetler ve pedagog görüşü istedi ama anne raporu yollamadı. Duruşma başka bahara kaldı.
Sinem Karaca'nın sevgilisinin Atakan'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.
Sinem Karaca'nın sevgilisinin Atakan'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.
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