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Geline şiddet kavgası: 2 ölü

'da iki aile arasında gelin Y.Ç.'nin dövülmesiyle başlayan husumet, bıçaklı kavgaya dönüştü. Gelinin babası ve oğlu, can verdi, 3 kişi yaralandı. 2 zanlı tutuklandı.

Geline şiddet kavgası: 2 ölü
Tekirdağ'da iki aile arasında gelin Y.Ç.'nin dövülmesiyle başlayan husumet, bıçaklı kavgaya dönüştü. Gelinin babası ve oğlu, can verdi, 3 kişi yaralandı. 2 zanlı tutuklandı.

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