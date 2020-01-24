Geline şiddet kavgası: 2 ölü

Tekirdağ'da iki aile arasında gelin Y.Ç.'nin dövülmesiyle başlayan husumet, bıçaklı kavgaya dönüştü. Gelinin babası ve oğlu, can verdi, 3 kişi yaralandı. 2 zanlı tutuklandı. Tekirdağ'da iki aile arasında gelin Y.Ç.'nin dövülmesiyle başlayan husumet, bıçaklı kavgaya dönüştü. Gelinin babası ve oğlu, can verdi, 3 kişi yaralandı. 2 zanlı tutuklandı.
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