Sosyal medyada deprem kehanetlerinde bulunan Tayvanlı Dyson Lin, önceki akşam Manisa'da yaşanan 5.4'lük depremi bildi. Lin, depremin olacağını 9 saat önce Twitter hesabından bildirdi. Tahminlerini Air 2 adını verdiği bir cihaz ile gerçekleştiren Lin'e, Türk takipçileri "İstanbul'da da deprem olacak mı?" sorusunu yöneltti. Lin ise "Önümüzde iki ay İstanbul için deprem beklemiyorum" yanıtını verdi.
Manisa depremi, Lin'in tweet'inden 9 saat sonra 22.22'de gerçekleşmişti.
'Deprem Kahini'nin takipçi sayısı her geçen dakika artıyor.
Manisa depremi, Lin'in tweet'inden 9 saat sonra 22.22'de gerçekleşmişti.
'Deprem Kahini'nin takipçi sayısı her geçen dakika artıyor.
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