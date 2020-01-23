Gün içerisinde Bayilerden loto oynayanlar 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Süper Loto oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık üçüncü kez devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte Süper Loto oynayan vatandaşlar özellikle şu saatlerde 23 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor.

23 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 - 23 - 26 - 38 - 46 - 47