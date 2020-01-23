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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 21:17

23 Ocak sorgulama! Süper Loto'da dev ikramiye sahibini buluyor

23 Ocak , günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. 16 Ocak tarihinde yapılan Süper Loto çekilişlerinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık üçüncü kez devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları

23 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Gün içerisinde Bayilerden loto oynayanlar 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Süper Loto oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık üçüncü kez devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte Süper Loto oynayan vatandaşlar özellikle şu saatlerde 23 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor.

23 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 - 23 - 26 - 38 - 46 - 47

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