Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet, taraf avukatları, Ceren Damar Şenel'in aile yakınları, bazı milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Dava, taleplerin alınmasıyla başladı. Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu ve Ankara İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği, davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görülmediğini gerekçesiyle katılma taleplerini reddetti.

TANIKLARDAN İLİŞKİ İDDİASI

Daha sonra söz hakkı verilen sanık avukatı Vahit Bıçak, sanığın annesi, dedesi ve iki arkadaşının tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkemenin, talebi kabul etmesi üzerine dinlenen tanıklar, Ceren Damar Şenel ile sanık Hasan İsmail Hikmet arasında ilişki olduğu iddiasında bulundu. Damar ailesinin avukatları, "Bütün tanıklar Ceren'in hatırasına saldırı için organize edilmiş" diyerek tanık ifadelerine tepki gösterdi.



Tanık ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısına söz hakkı verildi. Bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirten savcı, sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı Bıçak'a esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için söz verildi. Bıçak, dosyada eksikliklerin bulunduğunu belirterek, bu eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaasının hazır olmadığını ifade eden Bıçak, süre talebinde bulundu. Bıçak, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda reddi heyet talebinde bulunduğunu kaydetti.





Cumhuriyet savcısı, avukat Bıçak'ın soruşturmanın genişletilmesi talebinin dosyanın geldiği durum nazara alınarak reddine karar verilmesini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlamaları için ek süre verdi. Sanık Hikmet'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Şubat'a erteledi.

KATİLİN DEDESİNDEN SKANDAL SAVUNMA

Sanığın dedesi İsmail Elçi torununun bir ilişkisi olduğunu bildiğini belirterek, "Ehl'i keyf'i keyiflendirir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine salonda gerginlik çıktı. Damar ailesinin avukatları dede hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

SANIĞIN ANNESİ DİNLENDİ

Tanıklardan sanığın annesi Hatice Hikmet, Türkiye'nin ilk kadın keskin nişancılarından olduğunu söyleyerek, "Olay esnasında oğlum ilk benimle telefonda görüştü. 'Okulda bir olay meydana geldi çok üzgünüm, gelip beni alır mısınız?' dedi. 'Ben intihar edeceğim anne' dedi. Babasını aradım, yoldan taksiyle babasını aldık. Sabit bir yerde kalmasını istedik. Bir AVM'nin önünde buluştuk. Oğlumu önce sakinleştirmeye çalıştık. Üzerindeki silah ve bıçağı aldıktan sonra emniyete teslim ettik. Çocuğumu hukukçu olsun diye gönderdik biz okula; ama olmadı. Cinsel taciz olacağına asla inanmıyorum. Anneyim ben hiç bir şey yapmadıysam 9 ay dağlarda karnımda taşıdım" diyerek gözyaşı döktü. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır bunun üzerine, "Tamam, başkaları tüp bebek mi yapıyor?" dedi.



'KOPYA ÇEKMEYEN ÖĞRENCİ Mİ VAR' SÖZLERİNE TEPKİ

Ardından Damar ailesinin avukatı, sanığın annesine, "Oğlunuzun kopya çektiğini biliyor muydunuz?" diye sorunca avukatları Vahit Bıçak cevap vererek, "Türkiye'de kopya çekmeyen öğrenci mi var?" dedi. Sanık avukatının bu sözleri de salonda bulunanların tepkisine neden oldu. Tanık olarak dinlenen sanığın dedesi İsmail F., tanık Yiğit A. ve Hasan A. sanıkla Ceren Damar'ın ilişkisi olduğunu iddia etti.



AİLEDEN ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Ceren Damar Şenel'in ailesi dava çıkışı Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Aile, sanığın avukatı ve annesine mahkemede söyledikleri nedeniyle tepki gösterdi.