Ceren Damar'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrenci Hasan İsmail Hikmet hakim karşısına çıktı. Savcı, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Mahkeme, duruşmayı 24 Ocak 2020'ye erteledi. Genç kadının babası Mustafa Damar ise şunları söyledi: "Kızım, canıyla bu pisliği toplumun içinden defetti. Ölümüyle bile herkese hukuk öğretmeye devam etti."
Genç kadının babası Mustafa Damar, mahkeme çıkışında katile öfke kustu.
KOPYA ÇEKERKEN YAKALANDI
Hasan İsmail Hikmet, kopya çekerken yakalandığı Ceren Damar'ı katletti.
Genç kadının babası Mustafa Damar, mahkeme çıkışında katile öfke kustu.
KOPYA ÇEKERKEN YAKALANDI
Hasan İsmail Hikmet, kopya çekerken yakalandığı Ceren Damar'ı katletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.