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Ceren Damar'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Hukuk Fakültesi 'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından da 8 yıla kadar hapsi istendi.

Canıyla toplumdan defetti!
Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrenci Hasan İsmail Hikmet hakim karşısına çıktı. Savcı, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Mahkeme, duruşmayı 24 Ocak 2020'ye erteledi. Genç kadının babası Mustafa Damar ise şunları söyledi: "Kızım, canıyla bu pisliği toplumun içinden defetti. Ölümüyle bile herkese hukuk öğretmeye devam etti."



Genç kadının babası Mustafa Damar, mahkeme çıkışında katile öfke kustu.



KOPYA ÇEKERKEN YAKALANDI
Hasan İsmail Hikmet, kopya çekerken yakalandığı Ceren Damar'ı katletti.

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