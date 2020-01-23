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  • 23.01.2020 14:31
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 14:41

: İstanbul Silivri'de sokak ortasında

haberi... Silivri'de D. 2018 yılında eniştesi G.'nin öldürüldüğü olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden 'ı kurşun yağmuruna tuttu. Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Alpay D. jandarmaya giderek teslim oldu.

İstanbul'da sokak ortasında cinayet
Olay, Silivri Gazitepe Mahallesi'nde 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2018 yılında bir iş yerinde tüfekle öldürülen G'nin eniştesi D., olayda azmettirici olduğu gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden 'la karşılaştı.



İkili bir süre köy meydanında tartıştıktan sonra Alpay D. yanındaki silahla Yıldırım Bakır'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede başından ve çeşitli yerlerinden vücuduna 22 kurşun isabet eden Yıldırım Bakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.



Olaydan hemen sonra şüpheli iş adamı Alpay D., jandarmaya teslim oldu. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Olay sırasında, kurşunlardan bazıları da çevrede bulanan bir iş yerine isabet etti.



İş yeri sahibi Emre Kuşkaya, "Sabah saatlerinde yaşanan olay sonrasında iş yerime kurşun isabet etmiş. Şans eseri o sıra biz yoktuk içeride" dedi.

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