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  • 23.01.2020 14:06
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 14:06

’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

’da tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı olarak 7 ev ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 7 ev ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 1 alacak-verecek defteri, 1 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet senet, 1 adet tapu senedi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 25 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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