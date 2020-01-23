Giresun'da feci kaza! Minibüs dereye devrildi

Giresun'un Dereli ilçesinde, minibüsün dereye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Engin Çakır idaresindeki 28 AAS 630 plakalı minibüs, Yavuzkemal beldesi Kayaaltı mevkisinde kontrolden çıkarak Kayaaltı Deresi'ne devrildi.

Sürücü Çakır ile araçta bulunan Murat, Huri ve Durdane Çakır ile Vedat ve Selim Tepe yaralandı. Yaralılar, Dereli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.