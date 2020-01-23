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  • 23.01.2020 13:15
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 13:19

İstanbul'daki hastanede virüs alarmı! Kırmızı alan kapatıldı

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 'nin acilinde "" şüphesiyle kırmızı alarm verildi. Hastanenin acil bölümünde çalışanlar maske ile dolaşırken, hastalanan kadının sonuçları çıkınca kesin hastalık nedeninin belli olacağı öğrenildi.

İstanbul'daki hastanede virüs alarmı! Kırmızı alan kapatıldı

Büyükçekmece bir kadın grip şüphesiyle Büyükçekmece 'ne başvurdu. Yaşanan olay sonrası kadının bulgularının halk arasında olarak bilinen virüsün özellikleri de taşıyacağı şüphesiyle hastanede olağanüstü hal ilan edildi.

Hastanenin acilinde kırmızı alan olarak bilinen bölüme girişi önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı çalışanlara maske dağıtıldı. Hastalığın kesin nedeninin ise test sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

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