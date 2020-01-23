Kampüste traktörün çarpması sonucu hayatını kaybeden Sezen'in babası: Adalet arıyoruz

İzmir'de 16 Eylül günü, Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktör çarptı. Ölümüne neden olan sürücü Vehbi B.'nin tutuksuz yargılanması ve 'konut terk etmeme' kararının '3 gün karakola giderek imza atma' olarak değiştirilmesine baba Metin Zambak, tepki gösterdi.
Baba, "Onu kaybettikten sonra bu hayallerimizi de kaybettik. aynı acıyı yaşamaması için adalet arıyoruz" diye konuştu.
Sezen Zambak, traktör çarpması sonucu can verdi.
Baba, "Onu kaybettikten sonra bu hayallerimizi de kaybettik. aynı acıyı yaşamaması için adalet arıyoruz" diye konuştu.
Sezen Zambak, traktör çarpması sonucu can verdi.
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