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Kampüste traktörün çarpması sonucu hayatını kaybeden Sezen'in babası: Adalet arıyoruz

'de günü, kampüsünde yolun karşısına geçmek isteyen 'a (23) traktör çarptı. Ölümüne neden olan sürücü Vehbi B.'nin tutuksuz yargılanması ve 'konut terk etmeme' kararının '3 gün karakola giderek imza atma' olarak değiştirilmesine baba , tepki gösterdi. Baba, "Onu kaybettikten sonra bu hayallerimizi de kaybettik. aynı acıyı yaşamaması için adalet arıyoruz" diye konuştu.

Adalet istiyoruz
İzmir'de günü, kampüsünde yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktör çarptı. Ölümüne neden olan sürücü Vehbi B.'nin tutuksuz yargılanması ve 'konut terk etmeme' kararının '3 gün karakola giderek imza atma' olarak değiştirilmesine baba Metin Zambak, tepki gösterdi.

Baba, "Onu kaybettikten sonra bu hayallerimizi de kaybettik. aynı acıyı yaşamaması için adalet arıyoruz" diye konuştu.



, traktör çarpması sonucu can verdi.

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